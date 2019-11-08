Mercedes-Benz выпустит полностью электрический «Гелендваген»https://racurs.ua/n129210-mercedes-benz-vypustit-polnostu-elektricheskiy-gelendvagen.htmlРакурс
Компания Mercedes-Benz «Мерседес-Бенц» планирует выпустить модель автомобиля G-Class с электрическим двигателем.
В концерне обсуждали будущее «Гелендвагена» и было озвучено предложение рано или поздно снять дорогой внедорожник с конвейера. Руководство компании заявило, что «Гелик» — это последний автомобиль, от производства которого могла б отказаться компания. Об этом сообщил глава отдела перехода к цифровой модели бизнеса Daimler AG Саша Паленберг в Twitter.
Планируется, что в будущем «Гелендваген» станет полностью электрическим и, скорее всего, войдет в линейку EQ. О возможном появлении популярного джипа от «Мерседес» с электрическим двигателем слухи ходили еще в 2018 году.
Тогда инициатором выпуска такой модели выступил популярный актер Арнольд Шварценеггер, который обратился с соответствующей идеей к главе Daimler Дитера Цетше. Сам «Железный Арни» имеет в собственном гараже электрический «Гелик», который сделан по спецзаказу. Цетше тогда ответил, что в будущем все модели немецкого бренда получат электрифицированные версии.
Однако только сейчас стало официально известно, что полностью электрический «Гелендваген» все же появится на рынке.
Напомним, в сентябре компания Mercedes-Benz рассекретила первые изображения концепта серийного лифтбека skoda EQS. Это авто пополнит линейку машин компании, которые оснащены электрическими двигателями.