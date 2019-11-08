Трамп пообещал рассекретить фрагмент стенограммы разговора с Зеленским. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129211-tramp-zayavil-o-gotovnosti-opublikovat-esche-odnu-stenogrammu-razgovora-s-zelenskim.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявил о готовности опубликовать еще одну стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Глава США имеет в виду телефонный звонок, который он сделал, чтобы поздравить Зеленского с победой на выборах. Трамп опубликует стенограмму, если этого требуют представители Демократической партии. При этом глава США подчеркнул, что не очень хочет это делать, потому что это «плохой прецедент». Об этом сообщает Independent.

Мы хорошо пообщались с президентом Украины. Разговор был идеальным. У меня был и другой разговор, о котором никто не знал, и я понимаю, что они также захотят, чтобы его обнародовали, — отметил Трамп.

Кроме того, по информации CNN, сегодня палата представителей Конгресса США обнародовала стенограммы показаний главного эксперта Совета национальной безопасности по Украине Александра Виндмана и бывшего сотрудника Совета национальной безопасности Фионы Хилл в деле об импичменте Трампа. Виндман был одним из тех чиновников, которые слышали разговор Трампа и Зеленского.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Дело импичмента стала рассматриваться после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.