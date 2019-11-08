Суд ООН огласил решение по делу «Украина против России». Фото: Epa

https://racurs.ua/n129212-glavnye-novosti-za-8-noyabrya-boeviki-sorvali-process-razvedeniya-v-petrovskom-a-sud-v-gaage.html

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Сегодня не состоялось запланированное на 12.00 разведение сил и средств у Петровского на Донбассе. Сепаратисты так называемой Донецкой народной республики не подтвердили готовность к разведению, хотя 4 ноября возле Золотого они начали его первыми. Процесс отложили на субботу, 9 ноября.

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Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения лицам, которые подозреваются в хищении оборудования для военных самолетов. Правоохранители подозревают начальника обслуживания самолетов и старшего инженера инженерно-авиационной службы в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода. Обоих Фемида отправила под домашний арест.

В правительстве отметили, что в ноябре с платежек исчезнут субсидии и льготы. Оказалось, что это связано с началом второго этапа монетизации субсидий. После расчета размера льгот и субсидий органы социальной защиты самостоятельно будут перечислять средства на указанные субсидиантами реквизиты, или же в «Ощадбанк», который оплатит платежки в автоматическом режиме.

Международный суд ООН в Гааге 8 ноября огласил решение по делу «Украина против России». Председатель суда Абдуль-Кофе Юсуф заявил, что Фемида пришла к выводу, что ее юрисдикция распространяется на рассмотрение иска Украины против России в связи с нарушением последней международного права в аннексированном Крыму.