Дональд Трамп, фото: Coast Guard Compass

https://racurs.ua/ua/n129214-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-za-impichment-trampa-v-kongresi-hochut-progolosuvaty-do-rizdva-zmi.html

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Загальне голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа законодавці із Демократичної партії, котра має більшість у Палаті представників Конгресу, планують провести до Різдва.

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Таким чином, з нового року це питання розглядатиме вже верхня палата американського парламенту — Сенат, повідомляє видання The Hill з посиланням на заяви представників Демократичної партії.

Слідчі в Палаті представників під керівництвом голови комітету з питань розвідки Адама Шиффа, схоже, завершили останні 15 приватних допитів нинішніх і колишніх посадовців адміністрації Трампа. На цьому тижні вони почали публікувати тисячі сторінок стенограм цих інтерв’ю, зазначає видання.

Очікується, що на наступному тижні демократи розпочнуть перші публічні слухання з телетрансляцією їхнього майже семитижневого розслідування щодо імпічменту президента США.

На них будуть викликані троє дипломатів, які вже підтвердили, що Трамп, його особистий адвокат Руді Джуліані та їхні спільники нахабно домагалися «послуги за послугу» від України, — зазначає видання.

Це важкий графік. Але це здійсненний графік, враховуючи, де ми перебуваємо, і всю виконану досі роботу, — заявив у четвер журналістам член комітету з розвідки Денні Хек.

У вересні Палата представників Конгресу США ініціювала імпічмент Трампа. Противники президента США вважають, що він у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським 25 липня тиснув на останнього з метою спонукати його до проведення розслідування щодо одного з фаворитів наступних американських виборів — Джо Байдена.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив про готовність опублікувати ще одну стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.