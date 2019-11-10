У Конгресі хочуть заслухати свідчення Гантера Байдена. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n129243-impichment-trampa-respublikanci-hochut-vyklykaty-u-kongres-dlya-svidchen-gantera-baydena.html

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Гантер Байден, син політика-демократа Джо Байдена, може дати свідчення у Конгресі США в справі про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

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Почути свідчення Байдена-молодшого хочуть представники Республіканської партії. Також у Конгрес хочуть запросити для свідчень посадовця, який поскаржився на розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Fох News, посилаючись на офіційний документ.

Крім того, конгресмени хочуть заслухати свідчення американки українського походження Александри Халупи, яка в 2016 році працювала у Національному комітеті демократів й була залучена до передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон. ЗМІ пишуть, що ця особа прагнула заручитися підтримкою посольства України в США, аби отримати компромат на Трампа.

Крім того, республіканці можуть викликати в Конгрес колишнього компаньйона Гантера Байдена Девона Арчера, дослідницю фірми Fusion GPS Неллі Ор, яка виступала проти Трампа. У провладній партії наполягають, що варто розсекретити ім’я посадовця, який написав скаргу на Трампа.

Нагадаємо, у вересні в Сполучених Штатах Америки розгорівся скандал навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року. Американський лідер начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування.

Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки 31 жовтня ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. голосували виключно проти.