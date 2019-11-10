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Партия «Слуга народа» проводит съезд в Киеве. Фото: sluga-narodu.com

В Киеве начался съезд «Слуги народа»: политики выберут нового главу партии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 ноя 2019, 12:33
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Партия «Слуга народа» 10 ноября собралась на съезд в Киеве.

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Провластная политическая сила проводит свой съезд в выставочном центре «Парковый». Ожидается, что сегодня выберут нового главу политсилы. Сейчас партию «Слуга народа» возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее заявлял, что намерен сложить полномочия председателя партии на ее ближайшем съезде, поскольку не может совмещать эту должность с работой в парламенте.

Ожидается, что сегодня «слуги народа» отчитаются за год работы. Кроме того, на съезде рассмотрят кадровые и организационные вопросы и обсудят местные выборы в Украине.

В политсиле заявили, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии «Слуга народа» не ожидается.

Напомним, 28 октября состоялось заседание фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Говорили политики о субвенции для Донбасса и бунте мажоритарщиков в парламенте.

Источник: Ракурс


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