Франция объявила чрезвычайное климатическое положение. Фото: zoom.ru

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Франция объявила экологическое и климатическое чрезвычайное положение.

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Вчера, 9 ноября, в стране вступил в силу закон об энергетике и климате, которым был объявлен экологический и климатический НС. Закон предусматривает, что к 2022 году во Франции должны быть закрыты все угольные электростанции. Об этом сообщает DW.

Кроме того, к 2030 году должно уменьшиться использование ископаемого топлива на 40%. Кроме того, на 10 лет перенесли запланированное на 2025 год уменьшение сектора атомной энергетики.

Новое законодательство предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и введение в действие постепенной программы обновления энергоснабжения жилого сектора Франции. Ожидается, что ежегодно в стране будут оценивать энергопотребление жилых помещений и стоимость ремонта тех зданий, которые потребляют слишком много тепла.

Напомним, в августе в ООН объявили чрезвычайное климатическое положение и призвали лидеров мировых стран спасти планету. Оказалось, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории, а 2015−2019 годы отмечают, как самые жаркие за всю историю метеорологических наблюдений.

Только в июле этого года в Гренландии растаяло 179 млрд т льда, а пожары на Аляске, Сибири, в Канаде, Амазонии и за полярным кругом в Гренландии привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.