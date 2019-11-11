Согласительный совет парламента решает судьбу законопроекта о рынке земли. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/n129269-soglasitelnyy-sovet-parlamenta-reshaet-sudbu-zakonoproekta-o-rynke-zemli-v-ukraine-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве 11 ноября собрался Согласительный совет Верховной Рады.

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Депутаты сегодня решат, ставить ли на рассмотрение парламента проект закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым открывается рынок земли.

Принятие этого закона позволит провести парламентские слушания, по земельной реформе, которые назначены на декабрь 2019 года.

Сегодня утром селяне начали масштабные акции протеста «Нет распродаже Украины!», которые происходят на главных автомагистралях. В частности, представители «Всеукраинской Аграрной Рады» и Национального корпуса заблокировали движение по дороге в селе Малые Подгорцы во Львовской области. Активисты требуют отозвать оба законопроекта (№ 2178, № 2178−10), поскольку, по их мнению, они направлены на «полную олигархизацию аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера».

Напомним, 10 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли 12 ноября.