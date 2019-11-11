Касові апарати встановлюватимуть навіть безготівкові ФОПи. Фото: Мінфін

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Касові апарати стануть обов’язковими для всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП). За новими законами, навіть підприємці, які не працюють із готівкою, повинні будуть встановлювати касовий апарат.

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У разі переведення коштів із одного банківського рахунку на інший необхідно буде застосовувати реєстратор розрахункових операцій, заявив глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов в ефірі «24 каналу».

Це означає, що з 2021 року касові апарати повинні будуть використовувати не лише ФОП, які займаються торгівлею, а й суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють, наприклад, у сфері IT. Слід уточнити, що під час розробки цих законів повідомлялося, що касові апарати будуть обов’язковими лише для ФОП, які працюють із готівковими коштами.

Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які регулюють застосування касових апаратів підприємцями. Ці нормативні документи спрямовані на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі. Вони передбачають обов’язкове використання касових апаратів підприємцями, які працюють у сфері торгівлі. Крім того, ФОП дозволяється використовувати безкоштовні аналоги реєстраторів розрахункових операцій, реалізовані у вигляді додатків на смартфонах, планшетах або комп’ютерах.

Також Зеленський видав указ, яким зобов’язав Кабмін розробити до кінця року низку законопроектів про запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОП і пом’якшення відповідальності за порушення процесу подання звітності, пов’язаної із застосуванням касових апаратів. Очікується, що мораторій на перевірки дасть можливість ФОП безболісно перейти на застосування касових апаратів.

У ці ж терміни президент зобов’язав уряд розробити програму заходів щодо поліпшення позицій України у рейтингу Світового банку Doing Business щодо легкого ведення бізнесу.

В уряді стверджують, що ці закони захистять легальний бізнес від недобросовісної конкуренції, виведуть із тіні операції з готівковими коштами, а також дадуть можливість поліпшити ефективність податкового адміністрування та контролю за розрахунковими операціями.

Багато підприємців розкритикували ці закони. Зокрема деякі великі роздрібні торговельні мережі заявляють, що запровадження таких норм призведе до закриття їхнього бізнесу. Зі свого боку уряд і Податкова служба стверджують, що зміни не вплинуть на ведення чесного бізнесу.