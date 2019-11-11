Ветеран АТО Ігор Лапін. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129276-sbu-dopytaie-eks-nardepa-ta-veterana-ato-igorya-lapina-u-spravi-pro-boyi-za-luganskyy-aeroport.html

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Ігор Лапін, колишній народний депутат від «Народного фронту» та екс-командир батальйону «Айдар», викликаний на допит у Службу безпеки України.

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Ветеран АТО свідчитиме у справі про участь у бойових діях в районі луганського аеропорту в 2014 році. Про це Лапін 11 листопада повідомив на власній сторінці в Facebook.

Мабуть, ми починаємо новий етап у житті. Йду на допит в Службу безпеки України з приводу вбитих мирних московських громадян під час прориву блокади луганського аеропорту, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, бойові дії за луганський аеропорт тривали з 8 квітня по 1 вересня 2014 року. Об'єкт під контроль взяли 128-ма окрема гірничо-піхотна бригада, 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон, 25-а окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада і 80-а окрема аеромобільна бригада. Вже 1 вересня українські війська залишили аеропорт після того, як бойовики обстрілами повністю його зруйнували.

У червні 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська бойовики з російського переносного зенітно-ракетного комплексу збили військово-транспортний літак Іл-76 ВСУ. Внаслідок цього загинули 40 військовослужбовців.

Нагадаємо, 10 серпня начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак підписав указ про звільнення з армії генерал-майора Віктора Назарова, якого визнали винним у загибелі військових Збройних сил України в збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до семи років позбавлення волі.