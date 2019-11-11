Ветеран АТО Игорь Лапин. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n129276-sbu-doprosit-eks-nardepa-i-veterana-ato-igorya-lapina-v-dele-o-boyah-za-luganskiy-aeroport.html

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Игорь Лапин, бывший народный депутат от «Народного фронта» и экс-командир батальона «Айдар», вызван на допрос в Службу безопасности Украины.

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Ветеран АТО будет свидетельствовать по делу об участии в боевых действиях в районе луганского аэропорта в 2014 году. Об этом Лапин 11 ноября сообщил на собственной странице в Facebook.

Видимо, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убитых мирных московских граждан во время прорыва блокады луганского аэропорта, — говорится в сообщении.

Как известно, боевые действия за луганский аэропорт продолжались с 8 апреля по 1 сентября 2014 года. Объект под контроль взяли 128-я отдельная горно-пехотная бригада, 15-й отдельный горно-пехотный батальон, 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада и 80-я отдельная аэромобильная бригада. Уже 1 сентября украинские войска оставили аэропорт после того, как боевики обстрелами полностью его разрушили.

В июне 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска боевики из российского переносного зенитно-ракетного комплекса сбили военно-транспортный самолет Ил-76 ВСУ. В результате погибли 40 военнослужащих.

Напомним, 10 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подписал указ об увольнении из армии генерал-майора Виктора Назарова, которого признали виновным в гибели военных Вооруженных сил Украины в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к семи годам лишения свободы.