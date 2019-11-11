Кассовые аппараты установят даже предприниматели, работающие по безналу. Фото: Минфин

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Кассовые аппараты станут обязательными для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно новым законам, даже предприниматели, которые не работают с наличными, должны будут устанавливать кассовый аппарат.

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В случае перевода средств из одного банковского счета на другой необходимо будет применять регистратор расчетных операций, заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в эфире «24 канала».

Это означает, что с 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛП, которые занимаются торговлей, но и субъекты предпринимательской деятельности, работающие, например, в сфере IT. Следует уточнить, что при разработке этих законов сообщалось, что кассовые аппараты будут обязательными только для ФЛП, работающих с наличными средствами.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, регулирующие применение кассовых аппаратов предпринимателями. Эти нормативные документы направлены на детенизацию расчетов в сфере торговли. Они предусматривают обязательное использование кассовых аппаратов предпринимателями, которые работают в сфере торговли. Кроме того, предприятиям разрешается использовать бесплатные аналоги регистраторов расчетных операций, реализованные в виде приложений на смартфонах, планшетах или компьютерах.

Также Зеленский издал указ, которым обязал Кабмин разработать до конца года ряд законопроектов о введении двухлетнего моратория на проверки ФЛП и смягчении ответственности за нарушение процесса представления отчетности, связанной с применением кассовых аппаратов. Ожидается, что мораторий на проверки позволит ФЛП безболезненно перейти на применение кассовых аппаратов.

В эти же сроки президент обязал правительство разработать программу мероприятий по улучшению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по легкой ведения бизнеса.

В правительстве утверждают, что эти законы защитят легальный бизнес от недобросовестной конкуренции, выведут из тени операции с наличными средствами, а также дадут возможность улучшить эффективность налогового администрирования и контроля за расчетными операциями.

Многие предприниматели раскритиковали эти законы. В частности, некоторые крупные розничные торговые сети заявляют, что введение таких норм приведет к закрытию их бизнеса. Со своей стороны правительство и Налоговая служба утверждают, что изменения не повлияют на ведение честного бизнеса.