На Львівщині шкільний автобус зіштовхнувся з легковиком: 10 дітей у лікарні. Фото: Гал-Інфо

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Ракурс

Шкільний автобус, що перевозив дітей, зіштовхнувся з легковим автомобілем у районі села Підберізці Пустомитівського району Львівської області. ДТП сталася сьогодні близько 8.30 на трасі Львів — Тернопіль.

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Постраждав 6-річний пасажир легкового автомобіля Opel та дев’ятеро пасажирів шкільного автобуса віком 7−14 років. Всі вони перебувають у лікарні. Ця інформація розміщена на сайті облуправління Національної поліції.

Зазначається, що легковим автомобілем Opel керував 25-річний житель одного з сіл Пустомитівського району, а шкільним автобусом — 59-річний місцевий житель.

Поліцейські вивчають обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше «Ракурс» повідомляв про ДТП у Києві, в якій загинули двоє медпрацівників і постраждала дитина. Аварія сталася 13 жовтня на перехресті вулиць Ватутіна та Перова. Зіштовхнулися машина швидкої допомоги і легковий автомобіль Peugeot. Як наслідок, водій швидкої допомоги помер на місці, фельдшер — дорогою до лікарні. Дитина відбулася легкими травмами.