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Елена Зеленская появится на обложке декабрьского Vogue в Украине. Фото: viva.ua

Елена Зеленская появится на обложке декабрьского Vogue в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

11 ноя 2019, 14:48
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Елена Зеленская, первая леди Украины, появится на обложке декабрьского номера украинского Vogue. Читателям модного издания она расскажет о своей жизни, обязанностях и возможностях в новом статусе.

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Супруга президента отметила в интервью журналу, что считает моду «инструментом культурной дипломатии».

Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского Vogue в Украине. Фото: Vogue

Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского Vogue в Украине. Фото: Vogue

Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского Vogue в Украине. Фото: Vogue

Для съемки с Зеленской журнал привлек голландского фотографа Пола Беллаарта. Он создал серию фото, три из которых выбрали для обложки декабрьского номера Vogue. На одной из фотографии Зеленская изображена в строгом образе супруги главы государства, а на еще одной — в окружении семьи.

Декабрьский номер с Зеленской на обложке должен выйди через неделю.

Напомним, что в сентябре Зеленская побывала на ежегодном обеде первых леди в США. На мероприятии супруга президента Украины продемонстрировала несколько луков, один из которых — голубой костюм.


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