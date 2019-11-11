Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Розведення сил у Петрівському завершилося — штаб ООС

Розведення сил у Петрівському завершилося — штаб ООС

11 лис 2019, 15:43
999

Розведення військ на території сіл Петрівське та Богданівка Донецької області завершено. Фінальна фаза дзеркального відступу сил і засобів Збройних сил України й окупаційних військ відбулася сьогодні о 12.00.

Loading...

Розведення сил на вказаній ділянці тривало три доби. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на заяву начальника прес-центру штабу операції Об'єднаних сил Андрія Агєєва.

Тепер відповідну інформацію має підтвердили Міністерство закордонних справ України та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Перевірку території здійснюватимуть за допомогою квадрокоптера.

Агєєв також зазначив, що після верифікації даних про повне розведення військ у районі Петрівського почнеться розмінування території, до якого будуть залучені фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», розведення сил і засобів ЗСУ й окупаційних військ біля Петрівського могло бути завершено ще 8 листопада, але його зірвали бойовики, які обстрілювали українські позиції. А процедура розведення військ може починатися лише за умови повного припинення вогню і дотримання режиму тиші впродовж щонайменше семи днів


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини