Розведення сил у Петрівському завершилося — штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n129286-rozvedennya-syl-u-petrivskomu-zavershylosya-shtab-oos.html

Ракурс

Розведення військ на території сіл Петрівське та Богданівка Донецької області завершено. Фінальна фаза дзеркального відступу сил і засобів Збройних сил України й окупаційних військ відбулася сьогодні о 12.00.

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Розведення сил на вказаній ділянці тривало три доби. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на заяву начальника прес-центру штабу операції Об'єднаних сил Андрія Агєєва.

Тепер відповідну інформацію має підтвердили Міністерство закордонних справ України та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Перевірку території здійснюватимуть за допомогою квадрокоптера.

Агєєв також зазначив, що після верифікації даних про повне розведення військ у районі Петрівського почнеться розмінування території, до якого будуть залучені фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», розведення сил і засобів ЗСУ й окупаційних військ біля Петрівського могло бути завершено ще 8 листопада, але його зірвали бойовики, які обстрілювали українські позиції. А процедура розведення військ може починатися лише за умови повного припинення вогню і дотримання режиму тиші впродовж щонайменше семи днів