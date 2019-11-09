Відвели з фронту 40 військових і три бронемашини: відео із Петрівського

https://racurs.ua/ua/n129231-vidvely-z-frontu-40-viyskovyh-i-try-bronemashyny-video-iz-petrivskogo.html

Ракурс

Штаб операції Об'єднаних сил сьогодні оприлюднив відео з місця розведення військо біля Петрівського та Богданівки. Як повідомляють українські військові, сьогодні о 12.00 вони відвели з фронту 42 особи і три бронемашини.

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Практичний етап дзеркального процесу розведення сил і засобів на ділянці № 3 передбачає також відвезенню 48 одиниць стрілецької зброї, воно відбуватиметься три доби — до 12.00 12 листопада.

Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції, — йдеться у повідомленні ООС.

На відео помітно, що виведення українських ЗС із ділянки № 3 контролювали співробітники ОБСЄ. Воно розпочалося із запуску білої сигнальної ракети.

Водночас в штабі ООС повідомили, що 9 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Йдеться про обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» та «Схід». Впродовж поточної доби поранення внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Сьогодні командування операції Об'єднаних сил пообіцяло повернутися на позиції у випадку обстрілів в районі розведення сил і засобів.

Розведення біля Петрівського завершує процес підготовки до ймовірного «нормандського саміту» за участі лідерів ФРН, Франції, України та РФ. Росіяни висували вимогу підтвердження Києвом «формули Штайнмаєра» та проведення розведення в районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.