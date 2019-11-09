Розведення військ: командування ООС пообіцяло повернутися на позиції у випадку обстрілів, фото — ООС

https://racurs.ua/ua/n129226-komanduvannya-oos-poobicyalo-povernutysya-na-pozyciyi-u-vypadku-obstriliv-v-zoni-rozvedennya.html

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Командування операції Об'єднаних сил пообіцяло повернутися на позиції у випадку обстрілів в районі розведення сил і засобів.

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Заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар розповів сьогодні, що якщо бойовики відновлять обстріли, то командир підрозділу на ділянці за погодженням командира бригади ухвалить рішення про повернення на попередні позиції. Про це 9 листопада повідомила прес-служба ООС.

Ми вже маємо досвід і повернемося у випадку провокацій назад. Інші ділянки ні в мінському, ні в нормандському форматі для процесу розведення не обговорювалися, — заявив Бондар.

Він пригадав, що у 2016 році відведення сторін вже відбувалося на цій ділянці. Але оскільки противник рухався вперед, то українська сторона знову зайняли ці позиції.

Нагадаємо, що сьогодні в районі населених пунктів Петрівське та Богданівка українські військовослужбовці та російсько-окупаційні війська запустили сигнальні ракети, що свідчить про початок розведення військ. Його планувалося розпочати вчора, коли закінчився тижневий термін тиші на цій ділянці фронту, але бойовики не підтвердили намір відвести війська.

Розведення біля Петрівського завершує процес підготовки до ймовірного «нормандського саміту» за участі лідерів ФРН, Франції, України та РФ. Росіяни висували вимогу підтвердження Києвом «формули Штайнмаєра» та проведення розведення в районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.