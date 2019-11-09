Разведение войск: командование ООС пообещало вернуться на позиции в случае обстрелов, фото — ООС

https://racurs.ua/n129226-komandovanie-oos-poobeschalo-vernutsya-na-pozicii-v-sluchae-obstrelov-v-zone-razvedeniya.html

Ракурс

Командование операции Объединенных сил пообещало вернуться на позиции в случае обстрелов в районе разведения сил и средств.

Loading...

Заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь рассказал сегодня, что если боевики возобновят обстрелы, то командир подразделения на участке по согласованию с командиром бригады примет решение о возвращении на прежние позиции. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба ООС.

Мы уже имеем опыт и вернемся назад в случае провокаций. Другие участки ни в минском, ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались, — заявил Бондарь.

Он вспомнил, что в 2016 году отвод сторон уже происходил на этом участке. Но поскольку противник двигался вперед, то украинская сторона снова заняла свои позиции.

Напомним, что сегодня в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка украинские военнослужащие и российские оккуппационные войска запустили сигнальные ракеты, свидетельствующие о начале разведения войск. Его планировалось начать вчера, когда закончился недельный срок тишины на этом участке фронта, но боевики не подтвердили намерение отвести войска.

Разведение возле Петровского завершает процесс подготовки к возможному «нормандскому саммиту» с участием лидеров ФРГ, Франции, Украины и РФ. Россияне выдвигали требование подтверждения Киевом «формулы Штайнмайера» и проведения разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.