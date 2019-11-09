Новости России: в школе сорвали бойню с бомбами, мачете и булавой, фото — "Коммерсант"

https://racurs.ua/n129225-v-rossiyskoy-shkole-sorvali-boynu-s-bombami-machete-i-bulavoy.html

Ракурс

В российской школе сорвали кровавую бойню с использованием бомб, мачете и булавы. В Пермском крае суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

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17-летний молодой человек планировал совершить преступление в одной из школ города Кунгура, в которой учится около тысячи детей, сообщает «Коммерсант».

Массовое убийство планировалось тщательно и в течение длительного времени. Для него студент приобрел мачете, булаву и компоненты для бомб, которые позже изготовил сам. Оружие оперативники нашли при осмотре хозяйственной постройки.

Парень попытался проникнуть в здание школы в сентябре прошлого года, однако его не пустили. Потерпев неудачу, он решил найти другой способ проникнуть в учебный корпус, но попал в поле зрения правоохранительных органов.

После этого возбудили уголовное дело, а судебно-психиатрическая экспертиза признала террориста вменяемым. Поскольку на момент совершения преступления злоумышленник не достиг совершеннолетия, его уголовное дело суд рассмотрел в закрытом режиме, и назначил Роману шестилетний срок.

Такие преступления — не редкость для России. В октябре суд арестовал другого подозреваемого в подготовке массового убийства в техникуме — 18-летнего студента. Он планировал прийти на занятия с оружием и расстрелять унижавших его однокурсников. Молодой человек был задержан спецслужбами незадолго до дня, на который запланировал преступление. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В октябре прошлого года в оккупированной россиянами Керчи массовое убийство удалось осуществить в политехническом колледже Владу Рослякову. В результате взрыва и стрельбы погибли 21 человек, десятки пострадали.