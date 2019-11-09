Новини Росії: у школі зірвали бійню з бомбами, мачете і булавою, фото — "Комерсант"

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Ракурс

У російській школі зірвали криваву бійню з використанням бомб, мачете і булави. У Пермському краї суд оголосив вирок стосовно неповнолітнього студента місцевого коледжу, який планував масове вбивство в школі.

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17-річний молодик планував скоїти злочин в одній зі шкіл міста Кунгура, де навчається близько тисячі дітей, повідомляє «Комерсант».

Масове вбивство планувалося ретельно і впродовж тривалого часу. Для нього студент придбав мачете, булаву і компоненти для бомб, які пізніше виготовив сам. Зброю оперативники знайшли під час огляду господарської будівлі.

Хлопець спробував проникнути в будівлю школи у вересні минулого року, проте його не пустили. Зазнавши невдачі, він вирішив знайти інший спосіб потрапити всередину, але потрапив в поле зору правоохоронних органів.

Після цього порушили кримінальну справу, а судово-психіатрична експертиза визнала його осудним. Оскільки на момент скоєння злочину зловмисник не досяг повноліття, його кримінальну справу суд розглянув в закритому режимі, і призначив Роману шестирічний термін.

Такі злочини — не дивина для Росії. У жовтні суд заарештував іншого підозрюваного в підготовці масового вбивства в технікумі — 18-річного студента. Він планував прийти на заняття зі зброєю і розстріляти принижувати його однокурсників. Молодий чоловік був затриманий спецслужбами незадовго до дня, на який запланував злочин. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У жовтні минулого року в окупованій росіянами Керчі масове вбивство вдалося здійснити у політехнічному коледжі Владу Рослякову. Внаслідок вибуху і стрілянини загинула 21 особа, десятки постраждали.