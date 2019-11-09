Отвели с фронта 40 военных и три бронемашины: видео из Петровского, фото — ООС

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Ракурс

Штаб операции Объединенных сил сегодня обнародовал видео с места разведения войск у Петровского и Богдановки. Как сообщают украинские военные, сегодня в 12.00 они отвели с фронта 42 военных и три бронемашины.

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Практический этап зеркального процесса разведения сил и средств на участке № 3 предусматривает также вывоз 48 единиц стрелкового оружия, оно будет проходить трое суток — до 12.00 12 ноября.

Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции, — говорится в сообщении ООС.

На видео заметно, что вывод украинских ВС с участка № 3 контролировали сотрудники ОБСЕ. Он начался с запуска белой сигнальной ракеты.

В то же время в штабе ООС сообщили, что 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Речь идет об обстрелах в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» и «Восток». В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

Сегодня командование операции Объединенных сил пообещало вернуться на позиции в случае обстрелов в районе разведения сил и средств.

Разведение возле Петровского завершает процесс подготовки к возможному «нормандскому саммиту» с участием лидеров ФРГ, Франции, Украины и РФ. Россияне выдвигали требования подтверждения Киевом «формулы Штайнмайера» и проведения разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.