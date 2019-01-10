Новый канадский радиотелескоп поймал загадочные повторяющиеся сигналы из далекого космоса

Впервые быстрые радиовсплески были обнаружены в 2007 году, фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n116639-novyy-kanadskiy-radioteleskop-poymal-zagadochnye-povtoryauschiesya-signaly-iz-dalekogo-kosmosa.html

Racurs.ua

Новый канадский радиотелескоп CHIME, который еще находится в процессе ввода в эксплуатацию, уже обнаружил более десятка загадочных коротких сигналов из глубокого космоса, известных как быстрые радиовсплески.

В частности, во второй раз в истории были зафиксированы повторяющиеся радиосигналы этого типа. Об этом сообщает издание ScienceMag со ссылкой на информацию, озвученную вчера на ежегодной встрече Американского астрономического общества.

Эти явления фиксировались в течение июля и августа 2018 года.

Быстрые радиовсплески являются радиоизлучением, которое появляется временно и случайно, что делает их сложными не только для поиска, но и для изучения.

Впервые такие сигналы были обнаружены в 2007 году телескопами в Австралии.

В течение многих лет скептически настроеные астрономы отвергали их как, вероятно, незначительные локальные явления или ошибки аппаратуры.

Дело в том, что быстрые радиовсплески являются редким явлением, поэтому только широкомасштабные радиотелескопы имеют шанс поймать хотя бы один из них. Но такая аппаратура, как правило, не является достаточно чувствительной, что не позволяет узнать много о зафиксированном явлении. И поскольку быстрые радиовсплески длятся лишь мгновение, ученые не успевают направить в этот участок неба другой, более чувствительный телескоп.

Астрономы начали серьезно относиться к этому явлению только в начале нынешнего десятилетия, когда поняли, что радиовсплески приходят из далеких галактик. Это открытие основывалось на структуре самих импульсов: среди диапазона частот, которые их создают, длинные волны фотонов отстают от более коротких, благодаря влиянию межгалактической материи. Сумма отставания в поступлении импульса слишком велика для того, чтобы радиовсплеск происходил из источника в пределах Млечного Пути. Ранее некоторые ученые считали, что события в нашей галактике, например слияние сверхновых или нейтронных звезд, могут быть причиной этого явления.

Однако в 2012 году быстрый радиовсплекс был зафиксирован обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико. Позже этот сигнал повторился. Это исключало, что источником таких сигналов могут быть одноразовые явления, такие как слияние звезд или сверхновые — по крайней мере, в этом случае. Дальнейшие наблюдения с применением телескопа Green Bank в Западной Вирджинии (США) показали исследователям, что всплеск, известный как FRB 121102, поступил из среды с чрезвычайно сильным магнитным полем. В 2017 году исследователи установили, что он происходил из небольшой галактики, расположенной на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Наиболее вероятным объяснением появления таких сигналов является порождение их мощными объектами в космосе.

Сейчас ученые спорят, что именно их создает — черные дыры, сверхплотные нейтронные звезды или другие объекты. Но есть и более нестандартные теории. Так, профессор Авид Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики США предполагает, что это явление может быть свидетельством наличия невероятно прогрессивных технологий у других цивилизаций.

Напомним, в июле 2018 года южноафриканский радиотелескоп MeerKAT сделал уникальный снимок огромной черной дыры в центре нашей галактики.