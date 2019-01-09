В США на CES 2019 представили котлеты из искусственного мяса (ВИДЕО)

Бургер из искусственного мяса The Impossible Burger 2.0. Фото: Popular Science

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Racurs.ua

На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе стартап Impossible Foods представил Impossible Burger 2.0. Это улучшенная версия котлеты из искусственного мяса.

Новая модификация содержит гем-особое соединение, которое придает мясу характерный красноватый оттенок и легкий привкус железа. Такое же соединение содержится и в оригинальном мясе, но здесь изобретатели решили использовать растительный аналог. Об этом сообщает Business Insider.

В состав новой мясной котлеты входит кокосовое масло, картофельный белок и соевый протеин.

Как известно, Impossible Foods пока может делать только котлеты для бургеров. Почему-то попытки создать мясные продукты другой формы заканчивались провалом.

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