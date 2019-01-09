У США на CES 2019 представили котлети зі штучного м’яса (ВІДЕО)

Бургер зі штучного м’яса The Impossible Burger 2.0. Фото: Popular Science

https://racurs.ua/ua/n116638-u-ssha-na-ces-2019-predstavyly-kotlety-zi-shtuchnogo-m-yasa-video.html

Racurs.ua

На виставці CES 2019 в Лас-Вегасі стартап Impossible Foods представив Impossible Burger 2.0. Це поліпшена версія котлети зі штучного м’яса.

Нова модифікація містить гем-особливу сполуку, яка надає м’ясу характерний червонуватий відтінок і легкий присмак заліза. Така ж сполука міститься й у оригінальному м’ясі, але тут винахідники вирішили використати рослинний аналог. Про це повідомляє Business Insider.

У склад нової м’ясної котлети входить кокосове масло, картопляний білок та соєвий протеїн.

Як відомо, Impossible Foods наразі може робити тільки котлети для бургерів. Чомусь спроби створити м’ясні продукти іншої форми закінчувалися провалом.

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