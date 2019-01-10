Новий канадський радіотелескоп спіймав загадкові повторювані сигнали з далекого космосу

Вперше швидкі радіоімпульси були виявлені в 2007 році, фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n116639-novyy-kanadskyy-radioteleskop-spiymav-zagadkovi-povtoruvani-sygnaly-z-dalekogo-kosmosu.html

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Новий канадський радіотелескоп CHIME, який ще перебуває в процесі введення в експлуатацію, вже виявив більше десятка загадкових коротких сигналів з глибокого космосу, відомих як швидкі радіоімпульси.

Зокрема, лише вдруге в історії було зафіксовано повторювані радіосигнали цього типу. Про це повідомляє видання ScienceMag з посиланням на інформацію, озвучену вчора на щорічній зустрічі Американського астрономічного товариства.

Ці явища фіксувалися протягом липня та серпня 2018 року.

Швидкі радіоімпульси є радіовипромінюваннями, які з’являються тимчасово і випадково, що робить їх складними не тільки для пошуку, а й для вивчення.

Вперше такі сигнали були виявлені в 2007 році телескопами в Австралії.

Протягом багатьох років скептично налаштовані астрономи відкидали їх як, ймовірно, незначні локальні явища чи помилки апаратури.

Річ у тім, що швидкі радіоімпульси є рідкісним явищем, тому тільки широкомасштабні радіотелескопи мають шанс спіймати хоча б один із них. Але така апаратура, як правило, не є достатньо чутливою, що не дозволяє дізнатися багато про зафіксоване явище. І оскільки швидкі радіоімпульси тривають лише мить, учені не встигають направити в цю ділянку неба інший, більш чутливий телескоп.

Астрономи почали серйозно ставитися до цього явища лише на початку нинішнього десятиліття, коли зрозуміли, що радіоімпульси надходять з далеких галактик. Це відкриття ґрунтувалося на структурі самих імпульсів: серед діапазону частот, які їх створюють, довші хвилі фотонів відстають від більш коротких, завдяки впливу міжгалактичної матерії. Сума відставання у надходженні імпульсу занадто велика для того, щоб радіоімпульс походив з джерела в межах Чумацького Шляху. Раніше деякі вчені вважали, що події в нашій галактиці, наприклад злиття наднових чи нейтронних зірок, можуть бути причиною цього явища.

Однак у 2012 році швидкий радіоімпульс був зафіксований обсерваторією Аресібо в Пуерто-Ріко. Пізніше цей сигнал повторився. Це виключало, що джерелом таких сигналів можуть бути одноразові явища, такі як злиття зірок або наднові — принаймні, в цьому випадку. Подальші спостереження із застосуванням телескопа Green Bank у Західній Вірджинії (США) показали дослідникам, що сплеск, відомий як FRB 121102, надійшов з середовища з надзвичайно сильним магнітним полем. У 2017 році дослідники встановили, що він походив з невеликої галактики, розташованої на відстані 3 млрд світлових років від Землі.

Найбільш вірогідним поясненням появи таких сигналів є породження їх потужними об'єктами в космосі.

Наразі вчені сперечаються, що саме їх створює - чорні діри, надщільні нейтронні зірки тощо. Але є й більш нестандартні теорії. Так, професор Авід Леб з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики США припускає, що це явище може бути свідченням наявності неймовірно прогресивних технологій в інших цивілізацій.

Нагадаємо, в липні 2018 року південноафриканський радіотелескоп MeerKAT зробив унікальний знімок величезної чорної діри в центрі нашої галактики.