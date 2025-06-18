Лідери G7 не змогли узгодити спільну заяву щодо війни в Україні. Фото: Вікіпедія

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Ракурс

Лідери G7 не випустили спільну заяву щодо війни в Україні.

Очільники країн «Групи семи» не змогли узгодити спільну заяву щодо війни в Україні через опір з боку Сполучених Штатів Америки. Вашингтон не згідний з жорстким формулюванням щодо агресії рф в Україні та хоче, щоб заява була м’якшою. Про це повідомили CBC News і Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни, — розповіло джерело.

Вказується, що деякі пункти, що стосуються повномасштабної російсько-української війни, включать в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Планувалося, що саме Карні виголосить заяву, в якій закличе посилити тиск на російську федерацію й оголосить, що «Група семи» мирні ініціативи США.

Як розповів один із європейських чиновників, лідери G7 в розмові з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо росії, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче запроваджувати санкції проти Москви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді й повернувся до Штатів через ескалацію на Близькому Сході. У перший день саміту американський лідер провів зустрічі із лідерами Британії, Японії та Канади. На другий день, як очікували у Києві, президент України Володимир Зеленський мав зустрітися з Трампом, але зустрічі не відбулося.

Джерела: CBC News, Reuters