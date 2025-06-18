Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА

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Армія російської федерації завдала нового удару по Запоріжжю.

Вночі 18 червня загарбники направили на місто 13 безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 кв. м. Одна з пожеж виникла на території промислового підприємства, а інша — на складі. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram

Внаслідок атаки були пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. Над ліквідацією наслідків атаки працюють екстрені та комунальні служби.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

У ДСНС поінформували, що на відкритому майданчику згоріли 47 автомобілів. В інших місцях пожеж рятувальники також ліквідували загоряння, провели розбір та проливку конструкцій. На місцях працювали усі екстрені служби.

Нагадаємо, 17 червня російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Загинула 60-річна жінка, а 17 осіб постраждали. Серед поранених — вагітна жінка та 17-річна дівчина.