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Ракурс
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ОВА

В Одесі через російський обстріл загинула жінка, а постраждалих вже 17 (ФОТО)

17 чер 2025, 10:54
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Російський обстріл Одеси 17 червня призвів до загибелі жінки.

Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Кількість постраждалих зросла до 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Медики госпіталізували одну особу, а інші після отримання медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

За його інформацією, окупанти зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, а на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують воєнний злочин російських загарбників проти мирних одеситів.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ОВА

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Постраждали 99 осіб.

Джерело: Ракурс


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