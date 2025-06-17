Последствия обстрелов Одессы. Фото: ОВА

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Російський обстріл Одеси 17 червня призвів до загибелі жінки.

Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Кількість постраждалих зросла до 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Медики госпіталізували одну особу, а інші після отримання медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

За його інформацією, окупанти зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, а на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують воєнний злочин російських загарбників проти мирних одеситів.

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Постраждали 99 осіб.