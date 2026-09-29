Армия РФ била по гражданской инфраструктуре в Одесской области. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Одеській області.

У вівторок, 29 вересня, окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та голова ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

На місцях обстрілів спалахнули пожежі, які же ліквідовані. У ДСНС наголосили, що роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Києві внаслідок ранкової російської атаки в Голосіївському районі було влучання у шестиповерховий житловий будинок. Одна людина постраждала, ще 10 рятувальники евакуювали. А в Солом’янському районі столиці були пошкоджені два приватні житлові будинки.