Российский дрон атаковал жилой дом в Одессе — есть пострадавшие

Российский дрон атаковал жилой дом в Одессе. Фото:

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Ракурс

Російський ударний безпілотник 28 вересня атакували житловий багатоповерховий будинок в Одесі.

Внаслідок ворожої атаки була зруйнована квартира на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з першого по 11 поверхи. Також спалах гнула пожежа. Про це керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомили у Telegram.

Наразі відомо, що постраждали троє осіб. На місцях працюють всі служби. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, 28 вересня російська армія атакувала підприємство «Укрзалізниці» в Запоріжжі. Через ворожий удар важкі поранення отримали троє працівників «Укрзалізниці». Ще понад 10 залізничників отримали легші травмування.