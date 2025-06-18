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У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

У Києві з-під завалів деблокували тіла ще шести загиблих — відомо про 22 жертв

18 чер 2025, 08:23
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Зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російських обстрілів 17 червня.

У Солом’янському районі Києва рятувальники деблокували тіла ще шістьох загиблих. Пошукові роботи на місці зруйнованого дев’ятиповерхового будинку проводили всю ніч, вони досі тривають. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 18 червня повідомила у Telegram.

Зазначається, що за цією адресою деблокували тіла 17 жертв. Загалом внаслідок російської атаки на столицю вночі 17 червня загинули 22 людини, ще 134 постраждали.

У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах.

У Соломʼянському районі Києва частково був зруйнований будинок з першого по дев’ятий поверх — у дім влучила російська стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101, яку росіяни випускають з бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.

Глава МВС Ігор Клименко у Telegram написав, що ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал зруйнованого підʼїзду.

Джерело: Ракурс


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