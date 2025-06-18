У Києві з-під завалів деблокували тіла ще пʼяти загиблих. Фото: ДСНС

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Зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російських обстрілів 17 червня.

У Солом’янському районі Києва рятувальники деблокували тіла ще шістьох загиблих. Пошукові роботи на місці зруйнованого дев’ятиповерхового будинку проводили всю ніч, вони досі тривають. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 18 червня повідомила у Telegram.

Зазначається, що за цією адресою деблокували тіла 17 жертв. Загалом внаслідок російської атаки на столицю вночі 17 червня загинули 22 людини, ще 134 постраждали.

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах.

У Соломʼянському районі Києва частково був зруйнований будинок з першого по дев’ятий поверх — у дім влучила російська стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101, яку росіяни випускають з бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.

Глава МВС Ігор Клименко у Telegram написав, що ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал зруйнованого підʼїзду.