Домінування США на світовій арені вже в минулому — прем'єр Канадиhttps://racurs.ua/ua/n206949-dominuvannya-ssha-na-svitoviy-areni-vje-v-mynulomu-premier-kanady.htmlРакурс
Період відігравання Сполученими Штатами домінуючої ролі на світовій арені добіг кінця.
про це у своїй промові в університеті Торонто заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє агентство «Укрінформ».
Ми стояли пліч-о-пліч із американцями протягом Холодної війни й наступних десятиліть, коли США відігравали домінуючу роль на світовій арені. Нині це домінування — в минулому, — наголосив Карні.
За його словами, світ нині стоїть на роздоріжжі, й Канаді варто рухатися власним шляхом.
США почали монетизувати свою гегемонію: вимагаючи плату за доступ до своїх ринків й зменшуючи відносний внесок до нашої колективної безпеки, — зазначив він.
Карні додав, що одночасно змінюються «світові торговельні маршрути, союзи, енергетичні системи й навіть знання як такі».
Нові світові держави ведуть стратегічну конкуренцію з Америкою. Починає загрожувати новий імперіалізм. Середні держави змагаються за інтереси й увагу, розуміючи, що їх відсутність за столом перемовин, означає їх наявність у меню, — наголосив прем'єр Канади.
Джерело: «Укрінформ»