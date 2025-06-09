Марк Карни, фото: ТСН

https://racurs.ua/n206949-dominirovanie-ssha-na-mirovoy-arene-uje-v-proshlom-premer-kanady.html

Ракурс

Період відігравання Сполученими Штатами домінуючої ролі на світовій арені добіг кінця.

про це у своїй промові в університеті Торонто заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми стояли пліч-о-пліч із американцями протягом Холодної війни й наступних десятиліть, коли США відігравали домінуючу роль на світовій арені. Нині це домінування — в минулому, — наголосив Карні.

За його словами, світ нині стоїть на роздоріжжі, й Канаді варто рухатися власним шляхом.

США почали монетизувати свою гегемонію: вимагаючи плату за доступ до своїх ринків й зменшуючи відносний внесок до нашої колективної безпеки, — зазначив він.

Карні додав, що одночасно змінюються «світові торговельні маршрути, союзи, енергетичні системи й навіть знання як такі».

Нові світові держави ведуть стратегічну конкуренцію з Америкою. Починає загрожувати новий імперіалізм. Середні держави змагаються за інтереси й увагу, розуміючи, що їх відсутність за столом перемовин, означає їх наявність у меню, — наголосив прем'єр Канади.

Джерело: «Укрінформ»