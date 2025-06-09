Армія Німеччини хоче стати найсильнішою в Європі, але їй заважає бюрократія - The Economist

https://racurs.ua/ua/n206939-armiya-nimechchyny-hoche-staty-naysylnishou-v-ievropi-ale-yiy-zavajaie-burokratiya-the-economist.html

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Журнал The Economist присвятив статтю амбіціям Німеччини знову посилити свою армію. Канцлер Фрідріх Мерц називає метою зробити бундесвер «найсильнішою армією Європи». Проте експерти попереджають, що цьому заважають бюрократія та неефективні процедури закупівлі.

Генерал-лейтенант Альфонс Майс закликав терміново перейти до масового виробництва озброєнь.

Час спливає. Якщо ми зіткнемося з затримками чи проблемами з постачаннями [озброєння] всередині країни, краще дотримуватись ширшого підходу та вивчати, хто може постачати нам зброю, — заявив Майс.

Критики наголошують на тому, що типово німецька проблема — надмірні вимоги до виробників. Один із прикладів — обов’язкове проектування танків з урахуванням безпеки вагітних солдаток.

80-відсоткове рішення зараз краще, ніж 100-відсоткове рішення за п’ять років, — сказав експерт з безпеки Федерації німецької промисловості Маттіас Вахтер.

Найбільшою проблемою аналітики називають скептицизм німців стосовно армії. Без загального військового обов’язку бундесверу важко набрати необхідну кількість бійців. Нині в армії близько 180 тисяч осіб, а потрібно щонайменше на 100 тисяч більше.