Термоядерний вибух. Фото clarksvilleonline.com

https://racurs.ua/ua/n129285-rekordnyy-termoyadernyy-vybuh-zafiksuvaly-astronomy-video.html

Ракурс

Термоядерний вибух, що спричинив унікальний сплеск рентгенівського випромінювання, стався на відстані 11 тис. світлових років від Землі. Це явище було зафіксовано за допомогою телескопа INTER на Міжнародній космічній станції.

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Причиною вибуху став космічний об'єкт під назвою SAX J1808.4−3658, що перебував у сузір’ї Стрільця, повідомляє Clarksville online.

На думку вчених, таке явище відбувається, коли нейтронна зірка поглинає матерію, яка розташована поблизу, або великий об'єкт. Воно тривало всього 10 секунд, але за цей час було вивільнено таку кількість енергії, яку Сонце випромінює за 10 днів.

Крім характерних для подібного вибуху рентгенівських променів, астрономи зафіксували незрозумілі процеси. Вчені схильні вважати, що невідомі явища пов’язані з величезною швидкістю обертання пульсара (космічне джерело електромагнітного випромінювання, що реєструється на Землі у вигляді імпульсів), яка становить 401 обертів за секунду.

Як писав «Ракурс», загадкові повторювані сигнали з глибокого космосу спіймав новий канадський радіотелескоп.