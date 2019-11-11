Сивохо розповів, з чого розпочне реінтеграцію Донбасу, фото — Донбас-SOS

https://racurs.ua/ua/n129288-syvoho-rozpoviv-z-chogo-rozpochne-reintegraciu-donbasu.html

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Радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо розповів, яким крокам приділить виключну увагу у питанні реінтеграції Донбасу. Він вважає, що насамперед треба спростити перетин лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, оскільки більшість людей, які перетинають КПВВ, — це люди похилого віку.

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40 тис. наших громадян щодня перетинають КПВВ на Донбасі! 5,5 років це була зона максимального дискомфорту. Необхідно було ще вчора почати гуманізацію режиму проходження КПВВ. Люди похилого віку, діти — їм найскладніше. Зараз починається рух в руслі поліпшення умов перетину, — написав Сивохо у Фейсбук.

Сьогодні в Києві він провів й прес-конференцію, на якій розповів про результати своїх візитів на Донбас.

КПВВ — це такий кордон між світами. Я хотів би, щоб КПВВ не стало взагалі. Це моя мрія — щоб країна знову була єдиною і щоб нічого не заважало нам переміщатися по території, — заявив Сивохо.

Він нарікає, що перетин КПВВ передбачає виконання численних процедур, зокрема, особливий режим пропуску, підтвердження особи, дотримання необхідного переліку предметів, дозволених для перевезення.

Це тисне на людину. Невже миру й безпеці може нашкодити бажання провезти мед, горіхи, наприклад, побалувати дитину новою іграшкою? — вважає Сивохо.

На його думку в боротьбі за повернення територій не треба забувати про втрату людей, оскільки сувора регламентація проїзду через лінію розмежування «закручує гайки» в процедурах. За словами Сивохо, пенсіонери становлять приблизно 60% усіх осіб, які проходять через КПВВ, а у 2018 році 50 осіб померли під час проходження процедури, 34 — у першій половині 2019 року.

Вважаю, що, чим ліпше ми будемо ставитися до людей, які перетинають КПВВ, і створимо для них кращі умови, тим вище ми піднімемо реноме своєї країни. Думаю, що це одне з найголовніших питань швидких кроків, — заявив Сивохо.

Уряд на 28 листопада переніс запровадження нових правил перетину контрольно пропускних пунктів в’їзду-виїзду, розташованих на адмінмежі з тимчасово окупованими територіями. Раніше постанова уряду «Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій» від 17 липня цього року передбачала, що новий порядок перетину КППВ запрацює з 29 жовтня.