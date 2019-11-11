Продаж землі: оприлюднено підсумки нового соцопитування, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n129290-prodaj-zemli-opryludnyly-rezultaty-novogo-socopytuvannya-infografika.html

Ракурс

Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення з’ясували під час чергового соціологічного опитування в Україні.

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Відповідно до даних опитування Центру Разумкова, більшість громадян України вважають, що запровадження ринку землі та скасування мораторію необхідно виносити на всенародний референдум (67,7% респондентів). Проти такого твердження висловилися 20,5%.

Три чверті опитаних (77,6%) прийшли б на «земельний» референдумі, якби він відбувався найближчої неділі, а 63,4% опитаних провалили б питання запровадження вільного обігу землі й проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж.

Тільки чверть опитаних, які б прийшли на референдум (23,2%), проголосували б за запровадження ринку землі.

Ставлення до цього питання майже однозначне у містах та сільській місцевості. Продовження мораторію підтримує 60,9% міських і 68,9% сільських жителів. А продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 20,6% міських і 18,9% сільських жителів.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 1 по 7 листопада. Опитали 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за окупованих територій.

Цього тижня законопроект про обіг земель можуть винести в сесійну залу Ради. З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відео-звернення, в якому розповів про земельну реформу.