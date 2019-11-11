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В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля, постраждали двоє осіб. Фото: tvoemisto.tv

В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля, постраждали двоє осіб (ФОТО)

11 лис 2019, 17:12
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Обвал стелі в будівлі поліції Одеської області на вулиці Єврейській стався сьогодні. Як наслідок, значна частина приміщення знеструмлена.

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Постраждали двоє співробітників карного розшуку, які в момент обвалу спускалися сходами, їх госпіталізували, повідомляє місцеве видання «Думська».

В одного з потерпілих діагностували забої, струс мозку і закритий перелом обох ніг. Інформація про травми іншого постраждалого уточнюється.

Наразі на місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Можлива причина обвалу — відсутність капітального ремонту впродовж останніх 15 років.

В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля, постраждали двоє осіб. Фото: Думська

В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля, постраждали двоє осіб. Фото: Думська

Нагадаємо, наприкінці серпня в Дрогобичі Львівської області через руйнування несучої стіни підвалу обвалилася частина житлового будинку. В жовтні експерти назвали дві можливі причини обвалу: руйнування цегляної кладки через низьку якість будівельних матеріалів і відсутність належної гідроізоляції бетонної підлоги.


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