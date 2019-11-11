Убитый на охоте адвокат по делу Вороненкова стрелял первым. Фото: ternopiltravel.te.ua

https://racurs.ua/n129293-ubityy-na-ohote-advokat-po-delu-voronenkova-strelyal-pervym-policiya-foto-video.html

Ракурс

Святослав Пархоменко, адвокат по делу об убийстве Дениса Вороненкова, накануне был застрелен во время охоты в Житомирской области жителем Броваров. В полиции утверждают, что именно Пархоменко первым произвел выстрел из пистолета Browning в охотника, который сделал ответный смертельный выстрел из ружья.

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Сейчас застреливший адвоката мужчина находится в больнице с тяжелым огнестрельным ранением, сообщает облуправление Нацполиции.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли все оружие участников конфликта, в том числе и незарегистрированный пистолет системы Browning 30-х годов, а также конфисковали их транспортные средства.

Установлено, что три егеря, среди которых был и Пархоменко, потребовали у семи охотников разрешение на отстрел зверя. Все охотники были местными жителями, кроме одного, приехавшего из Броваров. Разрешающих документов у них не оказалось, на этой почве возник конфликт, который и закончился перестрелкой.

По данному факту открыто уголовные производства согласно ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Прокуратура Житомирской области склонна полагать, что гибель адвоката не связана с его профессиональной деятельностью.

Пархоменко ранее защищал в суде Александра Лося, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как писал ранее «Ракурс», в конце октября этого года во время перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, проходивший свидетелем по делу Вороненкова.