Минер моста Метро Алексей Белько. Фото: прокуратура Киева в Facebook

https://racurs.ua/n129408-mineru-mosta-metro-sud-prodlil-srok-soderjaniya-pod-strajey.html

Ракурс

Днепровский районный суд города Киева 13 октября принял решение продлить на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО Алексею Белько.

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Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года. Действия Белько правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Адвокат Белько Массе Найем на собственной странице в Facebook отметил, что суд избрал для подозреваемого альтернативу в виде залога на сумму 288 тыс. грн. По информации защитника, ветераны Валерий Ананьев и Жора Турчак хотели взять Белько на поруки, но суд отказал им.

Напомним, что 18 сентября движение транспорта в Киеве было парализовано из-за блокировки Алексеем Белько моста Метро. В тот день 42-летний мужчина выехал на автомобиле на центр моста с оружием и угрожал его взорвать. Белько был вооружен пневматическим пистолетом, охотничьим нарезным и гладкоствольным ружьями.

Во время операции по задержанию, которая длилась более пяти часов, Белько сбил полицейский дрон, который стоил 168 тыс. грн. Дрон упал в Днепр. После того, как он сдался полиции, Днепровский райсуд арестовал Белько на 60 дней с правом внесения залога 288 тыс. грн.