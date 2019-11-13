Мінер мосту Метро Олексій Белько. Фото: прокуратура Києва в Facebook

https://racurs.ua/ua/n129408-minerovi-mostu-metro-sud-prodovjyv-termin-trymannya-pid-vartou.html

Ракурс

Дніпровський районний суд міста Києва 13 жовтня ухвалив рішення продовжити на два місяці запобіжний захід у виді тримання під вартою ветеранові АТО Олексієві Бельку.

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Підозрюваний перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року. Дії Белька правоохоронці кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Адвокат Белька Масі Найєм на власній сторінці у Facebook відзначив, що суд обрав для підозрюваного альтернативу у вигляді застави на суму 288 тис. грн. За інформацією захисника, ветерани Валерій Ананьєв та Жора Турчак хотіли взяти Белька на поруки, але суд відмовив їм.

Нагадаємо, що 18 вересня рух транспорту у Києві було паралізовано через блокування Олексієм Бельком мосту Метро. Того дня 42-річний чоловік виїхав на автомобілі на центр мосту зі зброєю і погрожував його підірвати. Белько був озброєний пневматичним пістолетом, мисливською нарізною та гладкоствольною рушницями.

Під час операції затримання, яка тривала понад п’ять годин, Белько збив поліцейський дрон, який коштував 168 тис. грн. Дрон упав у Дніпро. Після того, як він здався поліції, Дніпровський райсуд заарештував Белька на 60 днів із правом внесення застави 288 тис. грн.