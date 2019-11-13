Володимир Зеленський підписав закон про викривачів корупції. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129407-zakon-pro-vykryvachiv-korupciyi-pidpysav-prezydent-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 13 листопада підписав закон «Про внесення змін до закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції», який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

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Документ вдосконалює українське законодавство у сфері захисту викривачів корупції з метою узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками. Також закон визначає правовий статус викривачів. Це особи, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Крім того, документ встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них. Про це сьогодні повідомив Офіс президента.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав, — зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроект № 1010 «Про внесення змін до закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції», котрим пропонувалося доповнити закон «Про запобігання корупції» статтею «Винагорода викривачу».

Завдяки цим змінам право на отримання винагороди отримає викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір якого у 5 тис. і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір цієї винагороди визначатиме суд у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків.