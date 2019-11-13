Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129407-zakon-ob-oblichitelyah-korrupcii-podpisal-prezident-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 13 ноября подписал закон «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции», который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

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Документ усовершенствует законодательство в сфере защиты обличителей коррупции с целью согласования с международными стандартами и лучшими практиками. Также закон определяет правовой статус обличителей. Это лица, сообщившие о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Кроме того, документ устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним. Об этом сегодня сообщил Офис президента.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанного с коррупцией правонарушения, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав, — отметили в Офисе президента.

Напомним, 17 октября Верховная Рада поддержала законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции», которым предлагалось дополнить закон «О предотвращении коррупции» статьей «Вознаграждение обличителю».

Благодаря этим изменениям право на получение вознаграждения получит разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тыс. и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Размер этого вознаграждения будет определять суд в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размеру причиненных государству убытков.