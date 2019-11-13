Экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Фото: BBC

https://racurs.ua/n129401-zakupka-brakovannyh-bronejiletov-gbr-obnarodovalo-video-ekspertizy-plastin-kotorye-legko.html

Ракурс

Роман Труба, директор Государственного бюро расследований, опубликовал видеофрагмент баллистической экспертизы пластин в деле о закупке бракованных бронежилетов.

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Генерал-майор и начальник Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрий Марченко знал, что бронежилеты имели необработанные пластины, которые не отвечают техническим требованиям. Более того, некоторые пластины даже не прошли баллистические испытания, часть из них не имеет протоколов лабораторных испытаний. Об этом Труба заявил в своем Telegram-канале.

Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Фрагмент экспертизы — на видео, — говорится в сообщении.

Директор ГБР добавил, что расследование еще завершено и в будущем стоит ожидать новых подозрений.

Напомним, на днях Печерский райсуд Киева избрал генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко инкриминируют ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 426 (бездействие военный властей).

По делу о закупке некачественных бронежилетов также о подозрении сообщили пяти топ-чиновникам Министерства обороны-Сергею Почтаренко, Михаилу Комарянскому, Ольге Капинус и Василию Саковцу.