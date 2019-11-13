В правительстве спрогнозировали цену за гектар земли в 5-6 тыс. долл., фото: Max Pixel

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Ракурс

Открытие рынка земли может спровоцировать рост цен до 5−6 тыс. долл. за гектар.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов высказал такое мнение в кулуарах Верховной Рады.

Он считает, что после принятия соответствующих норм цена может вырасти до 5−6 тыс. долл. за гектар земли в определенных районах. По словам чиновника, фермеры рассказали ему, что рынок начнет развиваться и придут инвестиции.

Цена со временем будет больше, — заявил Милованов.

Чиновник добавил, что цена может вырасти в несколько раз. Это произойдет через несколько лет.

Напомним, что Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178−10 о рынке земли. Он был предложен президентской партией «Слуга народа». Возможность доступа к покупке земли гражданами иностранных государств президент Украины Владимир Зеленский предлагает рассмотреть на всеукраинском референдуме.

Ранее в Украине назвали цену гектара земли в случае допуска иностранцев к рынку. По мнению заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, в этом случае она составит 2200 долл.