Сериал «Друзья»: готовится съемка нового эпизода. Фото: kinovolna.tv

https://racurs.ua/n129385-serial-druzya-gotovitsya-semka-novogo-epizoda.html

Ракурс

Сериал «Друзья», который был столь популярен в конце 1990-х годов, продолжается. В настоящее время стриминговый сервис HBO договаривается о съемках нового эпизода ситкома, который будет посвящен 25-летию выхода сериала.

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О подготовке к съемкам сообщило издание Hollywood Reporter.

Издание утверждает, что на съемочной площадке ситкома появятся все шесть исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швимер и Лиза Кудроу.

Но переговоры между актерами и создателями ситкома затянулись и точно никто не может сказать, когда они завершатся.

Следует уточнить, что еще в сентябре 2019 года продюсеры «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крейн утверждали, что поклонникам сериала не стоит рассчитывать на появление новых серий, так как проект полностью себя исчерпал и закрыт.

Как сообщал ранее «Ракурс», сериал «Друзья» признан самым популярным телевизионным шоу среди подростков.