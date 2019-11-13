Серіал «Друзі»: готується зйомка нового епізоду. Фото: kinovolna.tv

https://racurs.ua/ua/n129385-serial-druzi-gotuietsya-zyomka-novogo-epizodu.html

Ракурс

Серіал «Друзі», який був дуже популярним наприкінці 1990-х років, триває. Наразі стрімінговий сервіс HBO домовляється про зйомки нового епізоду серіалу, який буде присвячений 25-річчю його виходу.

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Про підготовку до зйомок повідомило видання Hollywood Reporter.

Видання стверджує, що на знімальному майданчику серіалу з’являться всі шість виконавців головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метью Перрі, Метт Леблан, Девід Швімер і Ліза Кудроу.

Однак, переговори між акторами і творцями серіалу затягнулися і зі стовідсотковою гарантією ніхто не може сказати, коли вони завершаться.

Слід нагадати, що ще у вересні 2019 року продюсери «Друзів» Марта Кауффман і Девід Крейн стверджували, що шанувальникам серіалу не варто розраховувати на появу нових серій, оскілльки проект повністю себе вичерпав і закритий.

Як повідомляв раніше «Ракурс», серіал «Друзі» визнаний найпопулярнішим телевізійним шоу серед підлітків.