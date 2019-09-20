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Ракурс
Серіалу «Друзі» виповнюється 25 років, фото: cikavo.net

Google заховав кілька «пасхалок» до 25-річчя серіалу «Друзі»

20 вер 2019, 16:58
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Пошуковий ресурс Google підготував кілька оригінальних «пасхалок» до 25-річчя популярного американського серіалу «Друзі».

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Їх побачити можна, ввівши відповідні пошукові запити.

Так, якщо здійснювати пошук за іменами головних героїв серіалу, у пошуковій видачі поруч із їх фотографіями з’являється відповідна іконка, натискування на котру призводить до певної реакції на сторінці Google, пов’язаної з особливостями персонажів головних героїв серіалу.

Наприклад, якщо натиснути на білу канапу, котра з’являється біля фото Росса Геллера, сторінка Google нахилиться з відповідним озвучуванням. Після кількох натискувань канапа зламається.

«Пасхалка», присвячена Россу Геллеру

А у випадку пошуку за запитом «Фібі Буффе» можна буде почути пісню про облізлого кота.

Також свої «пасхалки» передбачені для Рейчел Грін, Моніки Геллер, Джої Тріббіані та Чендлера Бінга.

Крім того, якщо ввести пошуковий запит Friends glossary, з’явиться словник, з якого можна дізнатися значення слів та висловів, котрі існують лише у всесвіті цього серіалу.

Friends glossary

Серіал «Друзі» вперше з’явився на екранах 22 вересня 1994 року. Остання серія — 6 травня 2004 року.

Нагадаємо, нещодавно серіал «Друзі» було названо найбільш популярним телевізійним шоу серед підлітків.

Джерело: Ракурс


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