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Ракурс
Сериалу «Друзья» исполняется 25 лет, фото: cikavo.net

Google спрятал несколько «пасхалок» к 25-летию сериала «Друзья»

20 сен 2019, 16:58
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Поисковик Google подготовил несколько оригинальных «пасхалок» к 25-летию популярного американского сериала «Друзья».

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Их можно увидеть, введя соответствующие поисковые запросы.

Так, если осуществлять поиск по именам главных героев сериала, в поисковой выдаче рядом с их фотографиями появляется соответствующая иконка, нажатие на которую приводит к определенной реакции на странице Google, связанной с особенностями персонажей главных героев сериала.

Например, если нажать на белый диван, которая появляется возле фото Росса Геллера, страница Google наклонится с соответствующим озвучиванием. После нескольких нажатий диван сломается.

«Пасхалка», посвященная Россу Геллеру

А в случае поиска по запросу «Фиби Буффе» можно будет услышать песню об облезлом коте.

Также свои «пасхалки» предусмотрены для Рэйчел Грин, Моники Геллер, Джоуи Триббиани и Чендлера Бинга.

Кроме того, если ввести поисковый запрос Friends glossary, появится словарь, из которого можно узнать значение слов и выражений, которые существуют только во вселенной этого сериала.

Friends glossary

Сериал «Друзья» впервые появился на экранах 22 сентября 1994 года. Последняя серия — 6 мая 2004 года.

Напомним, недавно сериал «Друзья» был назван самым популярным телевизионным шоу среди подростков.

Источник: Ракурс


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